Алиев высказался о предоставлении гуманитарной помощи Украине

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает пресс-служба главы Азербайджана.
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