Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 677 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Хитрый азер заигрался.В России отреагир...
  • Владимир Алтайцев
    Уверен, ВС  РФ  не  оставят ПМР  в  беде. Хотя, вполне возможно  МИД  РФ  снова выразит глубокую озабоченность. Но  т...Запад принуждает ...
  • Юрис Хартманис
    Какое нахрен перемирие?с нариками?«Люди не хотят ид...

Алиев высказался о предоставлении гуманитарной помощи Украине

Алиев высказался о предоставлении гуманитарной помощи Украине

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает пресс-служба главы Азербайджана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tolip
Не хороший человек,..
Ответить
12 час.
Игорь Васиков
Хитрый азер оказался недалёким. Возраст...
Ответить
12 час.
Елена Верия
Это что, они там совсем сбрендили??????????????!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
11 час.
наверх