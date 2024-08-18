Если один из двух хочет драки-​ она обязательно будет. Геополиттайминг прошедшего

Надежда Юдаева

Я согласна с вами характеристикой этого безымянного бандеровца. Но , я , в общем-то, не ради него ему напомнила. Цель была другая. Потому что не только он, а слишком многие украинцы вдруг внезапно потеряли память обо всем, что творили, как упорно и слишком настойчиво укрепляли ненависть к русским в своих детях и внуках, как в детских спортивных лагерях учили резать русню. Да что , в лагерях. Выставляли видео с детьми 3-4 лет, когда на вопрос, как они будут резать русню, детишки, размахивая большим ножом, показывали: "Вот так! Вот так!". У них была одна цель - убивать русских и раздавить Россию.Они возомнили себя особой нацией, чистильщиками мира от русских. И долго оставались безнаказанными. Поэтому для них и стало шоком, что "Россия напала!". Она агрессор, а они белые и пушистые. Напомнила не только им, но и многим русским гражданам, которые, не зная всего происходящего, тоже стали поддерживать этот вывод украинцев. К сожалению, не раз приходится встречать мнение наших, русских людей, что если бы наше правительство не организовало СВО, то никаких военных действий бы не было. И все были бы живы. О том, что, по сути, русские и Россия были приговорены украинцами к уничтожению, почему-то тоже забыли. Понятно, что они всего лишь марионетки, но ведь это было и их желание - уничтожить русских и Россию!. А всего-то, до начала нашего уничтожения ими, оставалась пара дней. Войны было не избежать. К такой ситуации Россию подвели специально, в рассчете на скорую победу, не ожидая от нее опережающего удара. Нашим бы людям тоже не стоило это забывать. Все непросто. Это война. А у нас развелось полно диванных военных стратегов и тактиков, которые легко поддаются любой информации и взращивают недовольство действиями армии и правительства среди нашего населения, в разных видео, в комментариях к ним, не понимая, что их хотят использовать для взрыва России изнутри.