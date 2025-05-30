Тюменские единороссы обрадовали Москву явкой на праймериз

Явка на предварительное голосование «Единой России» в Тюменской области превысила 11%. По словам источников агентства в тюменском политистеблишменте, этот показатель оказался выше значения, которого требовали в Москве.
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