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Экс-спикер Гингрич: обвинительный приговор Трампу лишь укрепит его позиции Газета.Ru 02 июня, 14:39

Экс-спикер Гингрич: обвинительный приговор Трампу лишь укрепит его позиции Газета.Ru 02 июня, 14:39

Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что обвинительный приговор кандидату на пост главы государства Дональду Трампу по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс сделает его сильнее и укрепит позиции в предвыборной гонке.

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