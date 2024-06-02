Экс-спикер Гингрич: обвинительный приговор Трампу лишь укрепит его позиции Газета.Ru 02 июня, 14:39

Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что обвинительный приговор кандидату на пост главы государства Дональду Трампу по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс сделает его сильнее и укрепит позиции в предвыборной гонке.