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Глава комитета по обороне парламента ФРГ выступила против воинского призыва

Глава комитета по обороне парламента ФРГ выступила против воинского призыва

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари Агнес Штрак-Циммерман, активно выступающая за наращивание помощи Украине и усиление вооруженных сил Германии, в эфире радиостанции RND высказалась против возвращения в ФРГ всеобщего воинского призыва, передает РИА Новости.

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