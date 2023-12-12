Новые фильмы от «Централ Партнершип»: мюзиклы, сиквелы и биографии

Компания «Централ Партнершип» представила свои новые проекты, среди анонсов были мюзиклы про «Чебурашку» и «Бременских музыкантов», сиквелы фильмов «Батя» и «Майор Гром», а также биографические ленты о Сергее Жукове и Сергее Есенине.
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