Новые фильмы от «Централ Партнершип»: мюзиклы, сиквелы и биографии

Компания «Централ Партнершип» представила свои новые проекты, среди анонсов были мюзиклы про «Чебурашку» и «Бременских музыкантов», сиквелы фильмов «Батя» и «Майор Гром», а также биографические ленты о Сергее Жукове и Сергее Есенине.