Маск призвал сократить госрасходы США на $1 трлн

Руководитель Департамента эффективности государственного управления США миллиардер Илон Маск считает, что страна может оказаться на грани краха, если не будут сокращены траты из госбюджета, и заявил, что расходы следует сократить на $1 трлн.
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