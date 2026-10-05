ДЕТИ-МИГРАНТЫ ТОЛПОЙ НАЛЕТАЛИ НА ЖЕРТВ. ВОЗМЕЗДИЕ ПРИШЛО - ТЕПЕРЬ ИХ ТОЧНО НЕ ОТМАЖУТ

В подмосковном посёлке Восточный рядом с Балашихой поймали группу подростков-мигрантов, которые нападали на местных сверстников.
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Они ненавидят всё русское и считают,что Россия им должна!
Точно не отмажут?Плоды семейного воспитания,въезжают уже с программой унижения,истребления местных.
Депортировать семьи малолетних правонарушителей без права на возврат всех членов семьи в течение 100 лет
Наверняка "Царь-градовское" враньё.
У нас в нколе были хулиганы из неблагополучных семей... Это была банда... И были дети из интеллигентных семей... Эти все получили высшее образование... Остальные спились, или попали на зону... Яблоня от яблока недалеко падает... Высылать огрызков вместе со всей семьёй и никаких соплей!
Им с рождения внушают в семьях, что теперь эта страна принадлежит им, что только ислам ( в такой трактовке, как им выгодно) правильная вера, что поэтому они здесь хозяева и имеют право унижать русских, которых считают "неверными."