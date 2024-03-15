Шеф-повар из Ростокина поделился рецептом любимого блюда Ивана Грозного

Главное угощение Масленицы, конечно, блины. Но есть и другие традиционные блюда, например, курник. О нём рассказал член Объединённой национальной кулинарной ассоциации и международных поварских организаций Кирилл Миронов из района Ростокино.
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