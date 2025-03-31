Премьера Италии уличили в «ухаживании» за Трампом

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони уличили в «ухаживании» за американским лидером Дональдом Трампом, поскольку она избегает любой критики действий главы Белого дома, чтобы добиться освобождения от тарифной политики США.
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