«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства

С 15 по 20 сентября в Екатеринбурге прошел II международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» – смотр, в программе которого отзывается актуальное европейское кино, приехавшее на Урал из Берлина и Роттердама.