kino-teatr.ru

21 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    НАСА знает о Марсе кратно больше, чем сообщает. Фильм же - это сочинительство. Отбросим в сторону сочинительство, хот...«Марсианин»: Карт...
  • Игорь Козлов
    Армяне , имеющие гражданство РФ сейчас вовсю принимают гражданство армении,этож хитрая нация, льготам разные, наприме...«Армения слишком ...
  • Тамара Фролова
    вот уж воистину ищут  кошку в черной комнате«Армения слишком ...

«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства

«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства

С 15 по 20 сентября в Екатеринбурге прошел II международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» – смотр, в программе которого отзывается актуальное европейское кино, приехавшее на Урал из Берлина и Роттердама.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх