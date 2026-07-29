АПА: Баку приговорил четырех человек за шествие с флагами СССР

Суд в Баку осудил четырех граждан Азербайджана за попытку проведения шествия с флагами СССР. Абдулла Ибрахимли и Ибрагим Асадли получили по два года, Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов — по полтора за нарушение общественного порядка.
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