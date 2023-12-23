Жителям Татарстана объяснили рекордные счета за ЖКУ

Жителям Татарстана рассказали, почему в декабрьских счетах за ЖКУ такие большие суммы. Исполнительный директор регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана Дмитрий Романов объяснил, что тарифы за коммунальные услуги не поднимались в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии