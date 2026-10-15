Под угрозой оказалась авиатехника общей стоимостью около $4 млрд. За неделю число самолетов в аэропорту имени короля Халида сократилось со 134 до 38, сообщила газета The Wall Street Journal в среду, 14 октября 2026 года.
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