ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, Дорогая Русская Цивилизация. Глядя на то, как нагло наш геополитический англосаксонский противник попытался провернуть переворот в Сербии, важно отметить, что точно такие же попытки ждут и Беларусь в феврале 24 года.