В ноябре Япония обсудит снятие запрета на иностранное ядерное оружие на своей территории. Премьер-министр Санаэ Такаити подтвердила возможность корректировки своей безъядерной политики, что вызвало озабоченность в России.
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