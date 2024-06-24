Власти Соединенных Штатов встали на сторону международного терроризма. Это показал обстрел Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины с помощью американских ракет ATACMS, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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