«Потому что может»: почему КНР не выгодна победа России в СВО

Многих удивляет китайская политика в отношении России: на словах безграничная дружба и совместное противостояние Западу, на деле Пекин продает компоненты для дронов обеим сторонам, игнорирует российские просьбы перекрыть поставки Украине и не дает Москве ни оружия, ни кредитов.