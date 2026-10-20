Уехавшая за пределы России музыкант, блогерша Софья Шац — дочь телеведущих Михаила Шаца* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Татьяны Лазаревой** (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью, опубликованном на YouTube, объяснила свое решение писать музыку на русском языке .