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Русское оружие

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❗️⚡️ Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз сфокусировал внимание

❗️⚡️ Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз сфокусировал внимание на том, что его правительство заинтересовано в передаче Киеву малозаметных тактических крылатых ракет KEPD 350 TAURUS.

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