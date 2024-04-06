Разведчик Риттер допустил переворот на Украине после истечения срока Зеленского Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота.
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