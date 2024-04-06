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В США допустили переворот на Украине

В США допустили переворот на Украине

Разведчик Риттер допустил переворот на Украине после истечения срока Зеленского Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота.

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