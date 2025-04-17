16 находок из прошлого, которые обнаружили археологи, а теперь мы больше знаем о жизни предков

Многим из нас нравится заглядывать в прошлое в поисках интересных фактов. Люди разных эпох находят предметы, подтверждающие, что люди в прошлом жили очень похожим образом, хотя и без современных технологий и одежды, к которой мы сегодня привыкли.
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