Возле Реадовского озера началось благоустройство

Пляжную зону улучшат за 31,8 миллиона рублей В областном центре подрядчики приступили к благоустройству пляжной зоны у Реадовского парка: там уже появилась строительная техника и частичное ограждение площадки.
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