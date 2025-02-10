Россияне стали чаще ездить в Европу

Российские туристы стали чаще бронировать номера в отелях Испании, Франции и Италии. Число бронирований россиянами номеров в отелях Италии на предстоящую весну — с 1 марта по 31 мая 2025 года выросло на треть год к году, Испании — на 65%, Франции — на 45%.