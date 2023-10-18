Самолет с игроками ХК «Сибирь» развернули по пути на матч

До Нижнего Новгорода хоккеисты «Сибири» добрались с трехчасовой задержкой. Самолет с хоккеистами клуба «Сибирь» не долетел до Нижнего Новгорода из-за внезапного снегопада – борт пришлось сажать в Казани вечером 17 октября.
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