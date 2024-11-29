Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в декабре

Введены дополнительные меры по защите традиционных ценностей и семьи.С декабря начнут действовать несколько новых законов, включая поправки, ужесточающие наказание за фальсификацию документов, используемых для организации нелегальной миграции, а также запрет на продвижение идеологии чайлдфри.