Александр Новиков потребовал списки организаций, которые игнорируют диспансеризацию своих сотрудников

Как отметил мэр в социальных сетях, показатели прохождения процедуры оставляют желать лучшего. В ходе прошедшего накануне заседания с сотрудниками системы здравоохранения глава города договорился принять ряд мер.
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