Правоохранители в День святого Валентина нагрянули в одну из гостиниц Москвы

Силовики нагрянули в одну из московских гостиниц в День святого Валентина. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РЕН ТВ, видно, как правоохранители заходят в помещение и готовятся проверять документы посетителей.
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