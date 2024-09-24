Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 сентября 2024 года: Чем закончилась попытка прорыва ВСУ, как гибнут элитные ирландские рейнджеры и почему Зеленский летает на ВВС США

Зеленский рванул на завод боеприпасов в городе Скрэнтон REUTERS 2,3K прочтений Сегодня Две российские группировки уничтожили за сутки более тысячи бойцов ВСУ Группировка войск «Север» нивелировала до 105 боевиков, БТР, 4 автомобиля, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».