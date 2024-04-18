Ситуация критическая: британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО

Украинская армия не в силах удерживать свои позиции из-за критической нехватки боеприпасов, заявил приехавший на линию боевого соприкосновения британско-ливанский журналист Оз Катерджи в статье для Foreign Policy.
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