Украинские дроны ударили по логистическим центрам Ozon в Уфе и Оренбурге

ВСУ атаковали логистические центры Ozon в Уфе и Оренбурге . Всех сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.
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