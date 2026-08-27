Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинские дроны ударили по логистическим центрам Ozon в Уфе и Оренбурге

Украинские дроны ударили по логистическим центрам Ozon в Уфе и Оренбурге

ВСУ атаковали логистические центры Ozon в Уфе и Оренбурге . Всех сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.

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