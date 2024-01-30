Названа сумма, которую россияне занимают «до зарплаты»

Средний размер микрозайма в России в декабре 2023 года составил 9,53 тысячи рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав информацию двух тысяч микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов.