Названа сумма, которую россияне занимают «до зарплаты»

Средний размер микрозайма в России в декабре 2023 года составил 9,53 тысячи рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав информацию двух тысяч микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов.
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