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Новости Липецка

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В Липецкой области работнику агропредприятия недоплатили более 70 тысяч рублей

В Липецкой области работнику агропредприятия недоплатили более 70 тысяч рублей

Работодатель в Тербунском районе систематически недоплачивал сотруднику зарплату из-за ошибок при начислении.

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