Полпред Жога: моя задача – сохранять и приумножать благосостояние УрФО

ТАСС/Казаков Александр Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога рассказал на церемонии представления полпреда, что его основной задачей будет сохранить, приумножить и развить благосостояние, благополучие и развитие округа.
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