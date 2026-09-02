🚔 В России увеличили размеры штрафов за нарушение ПДД Как рассказал начальник отдела ГАИ УМВД России «Керченское» Алексей Леоник, в этом году выросли суммы штрафов за ряд нарушений: ▫️За превышение скорости — с 500 рублей до 750 рублей; ▫️Непристёгнутый ремень безопасности у водителя или пассажира — с 1 тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей; ▫️За выезд на «встречку» — с 5 тысяч рублей до 7,5 тысяч рублей; ▫️Перевозка детей без кресла: с 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; ▫️За вождение в нетрезвом виде — с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей.