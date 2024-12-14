В Новосибирске отпраздновали открытие зимнего спортивного сезона - 2024/2025

Как написал в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев, в программе мероприятия были соревнования по лыжным гонкам, традиционные костюмированный и корпоративный забеги, семейные эстафеты, а также старты для участников с ограниченными возможностями здоровья.
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