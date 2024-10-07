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Доступно и обратное действие – определение состава материала

Доступно и обратное действие – определение состава материала

Российские физики из Казанского федерального университета создали новую программу, которая позволит учёным, с помощью нейросетей устанавливать свойства сложных материалов, имеющих в составе несколько химических элементов.

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