Доступно и обратное действие – определение состава материала

Российские физики из Казанского федерального университета создали новую программу, которая позволит учёным, с помощью нейросетей устанавливать свойства сложных материалов, имеющих в составе несколько химических элементов.
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