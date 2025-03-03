Отряд кораблей ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Индийском океане

Минобороны РФ Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" провел учения с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана.
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