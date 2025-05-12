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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» сравняла счет в серии с «Торонто», выиграв 4-й матч (2:0). Бобровский стал 1-й звездой, отбив все 23 броска

«Флорида» сравняла счет в серии с «Торонто», выиграв 4-й матч (2:0). Бобровский стал 1-й звездой, отбив все 23 броска

«Пантерс» победили дома в 4-м матче со счетом 2:0, отыгравшись с 0-2 в противостоянии. Первой звездой признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 23 броска в этой игре.

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