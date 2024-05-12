Мбаппе может пропустить летнее турне «Реала» по Америке

Стало известно, когда Килиан Мбаппе, покидающий «ПСЖ», присоединится к своему новому клубу. Испанская газета As сообщает, что сроки прибытия Мбаппе в расположение «Реала» зависят от выступления сборной Франции на Евро-2024.