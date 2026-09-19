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ИА Регнум

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Шестерых детей госпитализировали из-за отравления в лагере на Сахалине

Шестерых детей госпитализировали из-за отравления в лагере на Сахалине

Шестерых воспитанников детского лагеря «Юбилейный» на Сахалине госпитализировали после жалоб на боли в животе, слабость и тошноту.

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