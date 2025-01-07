Запорожская область классифицировала 8 гостиниц: новые стандарты туризма

В Запорожской области успешно классифицированы восемь гостиниц. Замминистра спорта и туризма Виталий Карпунькин подчеркнул стремление отельеров к соблюдению законодательства, а с 2025 года министерство получит новые контрольно-надзорные функции.
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