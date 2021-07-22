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«Операция Альфа»: какой новейший советский самолёт угнало ЦРУ в 1953 году

«Операция Альфа»: какой новейший советский самолёт угнало ЦРУ в 1953 году

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Алексей Андреевич
всегда следили друг за другом
Николай
А, .............. братушки!?
Не Он
Незначительный эпизод холодной войны, каких было масса! В грядущей горячей войне будет куда интересней.
Николай Анслан
Историю надо учить-во времена Сталина и брос тита??

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