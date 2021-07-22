Любители историиПолитика«Операция Альфа»: какой новейший советский самолёт угнало ЦРУ в 1953 году В период корейского конфликта советская военная авиация привлекала самое пристальное внимание США.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Андреевичвсегда следили друг за другомННиколайА, .............. братушки!?Не ОнНезначительный эпизод холодной войны, каких было масса! В грядущей горячей войне будет куда интересней.НАНиколай АнсланИсторию надо учить-во времена Сталина и брос тита??Комментировать
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