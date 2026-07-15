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Закон, порядок, государство

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В Оренбурге завершено расследование мошенничества с сим-боксами на сумму 95 млн рублей

В Оренбурге завершено расследование мошенничества с сим-боксами на сумму 95 млн рублей

Следователем 5 отдела СУ МУ МВД России «Оренбургское» завершено расследование мошенничества в отношении 30-летнего уроженца Орска, причастного к хищению денег у граждан, проживающих на территории различных субъектов РФ, путем пособничества.

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