В Оренбурге завершено расследование мошенничества с сим-боксами на сумму 95 млн рублей

Следователем 5 отдела СУ МУ МВД России «Оренбургское» завершено расследование мошенничества в отношении 30-летнего уроженца Орска, причастного к хищению денег у граждан, проживающих на территории различных субъектов РФ, путем пособничества.
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