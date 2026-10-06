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Полковник Трухан: Нахрена нам «Карибский кризис 2.0», если есть «Посейдоны»?

Полковник Трухан: Нахрена нам «Карибский кризис 2.0», если есть «Посейдоны»?

Нынешние средства доставки ядерных боеприпасов имеют такие возможности, что нет необходимости размещения оружия массового поражения непосредственно у границ США.

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