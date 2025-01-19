Трамп пообещал «остановить вторжение» на территорию США

Политика как она есть

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал остановить «вторжение в границы США». "Мы намерены остановить вторжение в границы США", — сказал он, выступая на митинге своих сторонников на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.