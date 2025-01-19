Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп пообещал «остановить вторжение» на территорию США

Трамп пообещал «остановить вторжение» на территорию США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал остановить «вторжение в границы США». "Мы намерены остановить вторжение в границы США", — сказал он, выступая на митинге своих сторонников на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.

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