Трамп пообещал «остановить вторжение» на территорию США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал остановить «вторжение в границы США». "Мы намерены остановить вторжение в границы США", — сказал он, выступая на митинге своих сторонников на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.
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