Кардиолог Стаховская: боль в груди после стресса нельзя списывать на нервы

Врач-кардиолог Юлия Стаховская рассказала, что боль в груди после сильного волнения нельзя автоматически объяснять стрессом: за ней могут скрываться заболевания сердца.
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