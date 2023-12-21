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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft неожиданно вновь активировала серверы некоторых игр для Xbox 360 Компания U...

Ubisoft неожиданно вновь активировала серверы некоторых игр для Xbox 360 Компания U...

Ubisoft неожиданно вновь активировала серверы некоторых игр для Xbox 360Компания Ubisoft восстановила работу серверов таких игр, как Driver: San Francisco, Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, Rayman Legends и Assassin’s Creed III для Xbox 360.

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