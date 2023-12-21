Ubisoft неожиданно вновь активировала серверы некоторых игр для Xbox 360 Компания U...

Ubisoft неожиданно вновь активировала серверы некоторых игр для Xbox 360Компания Ubisoft восстановила работу серверов таких игр, как Driver: San Francisco, Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, Rayman Legends и Assassin’s Creed III для Xbox 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)