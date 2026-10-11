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Договариваться о мире давно пора, эту нишу стали окучивать стервятники – офицер ВСУ

Договариваться о мире давно пора, эту нишу стали окучивать стервятники – офицер ВСУ

Так называемые миротворческие инициативы некоторых украинских политиков типа мэра Харькова Игоря Терехова или депутата Рады Алексея Гончаренко, обострившиеся в последнее время, связаны с тем, что они заметили рост усталости украинского населения от войны.

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