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Живая Кубань

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На заправке в Краснодаре водители подрались из-за очереди

На заправке в Краснодаре водители подрались из-за очереди

На заправке в Краснодаре водители подрались из-за очередиНа краснодарской заправке произошла драка. Мужчина проехал без очереди, и на его пути встала женщина на черном BMW.

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